/ В Челябинске откроется выставка легендарного Рене Магритта

Экспозиция бельгийского художника «Вероломство образов» откроется в ноябре.

Челябинский музей изобразительных искусств совместно с «Арт-банком» (г. Санкт-Петербург) 28 ноября представит вниманию жителей Челябинска выставку художника Рене Магритта «Вероломство образов».

Бельгийский художник-сюрреалист прославился благодаря своим остроумным и загадочным картинам. «Видимое таковым не является», — сказал как-то Рене, и его произведения полностью соответствуют этому высказыванию.

На выставке в Челябинске будет представлено более 40 цветных литографий из частных европейских коллекций. Посетить экспозицию жители города смогут до 20 января 2019 года.