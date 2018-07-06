/ Грозовые разряды подожгли квартиру в деревянном доме

Пострадали стены, кровля и личные вещи хозяев.

Непогода, вдруг пришедшая на Южный Урал, стала причиной трагедии для жителей села Травники. Там вспыхнула квартира в деревянном доме. По предварительной версии, пожар вызвали грозовые разряды. К моменту приезда пожарных пламя успело охватить вторую квартиру, распространиться на личные вещи хозяев и мебель.

К месту происшествия были направлены дежурные караулы 104 пожарной части, 48 пожарно-спасательной части и добровольной пожарной команды населенного пункта. В результате пожара частично уничтожена кровля здания, в двух квартирах повреждены стены, мебель и личные вещи. — сообщили сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

Пострадавших при пожаре нет. Точные причины и обстоятельства произошедшего будут установлены позже.

Напомним, что синоптики говорят об аномальной жаре, установившейся в регионе. Вместе с тем ожидаются кратковременные сильные дожди, грозы и даже град.