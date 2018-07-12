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/ Ива «заблокировала» припаркованную во дворе «десятку» на северо-западе

Ива «заблокировала» припаркованную во дворе «десятку» на северо-западе

Трухлявое дерево не выдержало непогоды.
сегодня в 10:36
  |  Происшествия

ВАЗ-21 110 стал заложником стихии. Отечественный автомобиль со стороны водителя придавило рухнувшим во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте ивой. Дерево, по словам очевидцев, было сухим. Последствия произошедшего сняли на видео.

Трухлявое дерево упало на машину. Я ожидал, что все будет гораздо хуже. Сейчас на месте работают сотрудники управляющей компании, пилят ствол. — передает корреспондент программы «Время новостей» с места событий.

Отметим, что в результате инцидента никто не пострадал. Материальный ущерб оценивается.

Напомним, накануне в МЧС вынесли предупреждение о продлении штормового предупреждения в связи с погодными условиями. Отдельные порывы ветра минувшей ночью могли достигать 25 метров в секунду.

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