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/ Семья с двумя детьми лишилась дома во время грозы

Семья с двумя детьми лишилась дома во время грозы

На тушение огня потребовалось почти 6 часов.
сегодня в 13:43
  |  Происшествия

Трехэтажный дом сгорел в Копейске во время грозы. Пожар произошел 10 июля. Как рассказали друзья владельцев дома, около 20:00 в Копейске пошел дождь, засверкали молнии. Один из разрядов, предположительно, ударил прямо в строение. Сразу же отключилось электричество. Хозяйка отправилась на второй этаж, чтобы проверить, все ли в порядке, но увидела огонь.

Вызвали пожарных. До приезда пожарной машины пытались своими силами тушить. Участвовали и дочери — Соня, 11 лет, Ира, 7лет — и племянница Аня, 11лет, но огонь разгорался сильнее. Когда закончились запасы воды, стали черпать воду из ливневок. Они не справлялись с такой ужасной стихией. Подключились соседи, стали спасать, выносить вещи из дома. Сейчас семья находится в шоке, оставшись без крыши над головой. Все, что строилось годами своими силами, в один миг вспыхнуло, как спичка. — рассказала подруга семьи Наталья Лапинская.

По данным МЧС, с момента вызова пожарных до момента полной ликвидации горения прошло почти 6 часов.

В 22:20 поступило сообщение о загорании жилого дома в посёлке Октябрьский Копейского городского округа. Пожар был ликвидирован в 04.03. На загорание реагировали от МЧС 12 человек, 5 единиц техники, от противопожарной службы 13 человек, 4 единицы техники. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас семье нужна материальная помощь на восстановление сгоревшего дома. Каждый, не оставшийся равнодушным к истории, может перевести посильную сумму на счет хозяйки строения.

Номер карты (Сбербанк): 4276 7200 1653 5439 (Мещерякова Ольга Сергеевна)

Карта привязана к мобильному: 89 080 498 975.

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