/ Гроза оставила без сотовой связи жителей Усть-Катава

Устранением проблем занимаются операторы.

Сильный дождь, гром и молния оставили последствия не только в селе Травники Чебаркульского района, но и в Усть-Катаве. Там, по словам местных жителей, молния попала прямо в вышку связи. В итоге город частично оказался без Интернета и без возможности общаться по мобильному телефону.

Проблемы с сотовой связью действительно есть, Интернет работает. Администрация не курирует этот вопрос, решением проблемы занимаются владельцы вышки, а она находится в ведомстве частной компании. — пояснили сайту «Первый областной» в администрации Усть-Катава.

Отметим, что другие районы Челябинской области на проблемы после грозы не жаловались. Только в Чебаркульском районе грозовой разряд попал в жилой деревянный дом, и в итоге там загорелась квартира. Пожарные справились с огнем. Обошлось без жертв.