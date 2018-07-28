Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.97 +0.02 73.34 -0.48
Челябинск
сейчас
 
+28 °C
завтра
 
+26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Штормовой ветер и грозы вернутся на Южный Урал в последний выходной июля

Штормовой ветер и грозы вернутся на Южный Урал в последний выходной июля

МЧС предупреждает жителей об ухудшении погоды.
сегодня в 14:30
  |  Общество

Тревожное сообщение поступило от южноуральского МЧС. Жителей региона предупреждают о предстоящей непогоде. В воскресенье, 29 июля, на Южный Урал вернутся грозы и град, сопровождаемые ливнями и крепким ветром. Отдельные порывы могут достигать 22 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП. — предупреждают в МЧС по Челябинской области.

В южноуральской столице до конца выходных погода ухудшится, но незначительно. Температура воздуха немного опустится и составит 26 градусов. Возможны короткие дожди с грозами и градом. Максимальные порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Напомним, в случае возникновения ЧП природного характера жителям региона необходимо обращаться за помощью по номеру 101.

Происшествия
Гроза оставила без сотовой связи жителей Усть-Катава
06.07.2018
Гроза оставила без сотовой связи жителей Усть-Катава
Общество
Очень сильный ветер с дождем и грозами пришел на Южный Урал
04.05.2018
Очень сильный ветер с дождем и грозами пришел на Южный Урал
Общество
Об очень крепком ветре и возможных грозах предупреждает МЧС
22.04.2018
Об очень крепком ветре и возможных грозах предупреждает МЧС
Общество
Жаркие выходные с грозами ждут южноуральцев
21.07.2017
Жаркие выходные с грозами ждут южноуральцев
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Дворняжки и калеки собрались на фестивале гуманного отношения к животным
сегодня в 16:00
Дворняжки и калеки собрались на фестивале гуманного отношения к животным
Общество
Очередной митинг, посвященный пенсионной реформе, прошел в Челябинске
сегодня в 15:34
Очередной митинг, посвященный пенсионной реформе, прошел в Челябинске
Общество
Строящийся Христорождественский собор принял первую литургию в день крещения Руси
сегодня в 15:18
Строящийся Христорождественский собор принял первую литургию в день крещения Руси
Общество
Штормовой ветер и грозы вернутся на Южный Урал в последний выходной июля
сегодня в 14:30
Штормовой ветер и грозы вернутся на Южный Урал в последний выходной июля
Происшествия
Отец и дочь из Челябинска погибли в крупном ДТП в Саратовской области
сегодня в 14:08
Отец и дочь из Челябинска погибли в крупном ДТП в Саратовской области
Общество
Один троллейбусный маршрут отменят ради ремонта теплотрассы в Челябинске
сегодня в 13:16
Один троллейбусный маршрут отменят ради ремонта теплотрассы в Челябинске
Общество
Стали известны имена прошедших во второй этап участников проекта «Лица»
сегодня в 12:59
Стали известны имена прошедших во второй этап участников проекта «Лица»
Общество
Детский сад для особенных детей разрушается в Миассе
сегодня в 12:13
Детский сад для особенных детей разрушается в Миассе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6