/ Штормовой ветер и грозы вернутся на Южный Урал в последний выходной июля

МЧС предупреждает жителей об ухудшении погоды.

Тревожное сообщение поступило от южноуральского МЧС. Жителей региона предупреждают о предстоящей непогоде. В воскресенье, 29 июля, на Южный Урал вернутся грозы и град, сопровождаемые ливнями и крепким ветром. Отдельные порывы могут достигать 22 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП. — предупреждают в МЧС по Челябинской области.

В южноуральской столице до конца выходных погода ухудшится, но незначительно. Температура воздуха немного опустится и составит 26 градусов. Возможны короткие дожди с грозами и градом. Максимальные порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Напомним, в случае возникновения ЧП природного характера жителям региона необходимо обращаться за помощью по номеру 101.