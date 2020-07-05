Громкие взрывы напугали жителей Миасса минувшей ночью

По предварительным данным, в частном доме взорвались газовые баллоны.

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Сегодня, 5 июля, рано утром жители Миасса Челябинской области проснулись от громких взрывов. В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» местные жители сообщили, что прогремело два взрыва. Сайт «Первый областной» попытался разобраться в происшествии.

«Думала, что это гром. Вышла на балкон, а там что-то горит со стороны бараков. Я на „Миасс-2“ живу, сейчас вижу, как за магазин едут пожарки»,— написала пользователь Евгения Осипова.

Другой комментатор Андрей Туманов написал, что в своих домах на улице Привокзальной взорвался газовый баллон, из-за чего прогремел взрыв, а затем начался пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили этот факт.

«Сегодня в 03:30 на улице Привокзальной, 3 произошёл пожар. По предварительным данным, его причиной стал взрыв газового баллона. От огня пострадали сарай, баня и гараж общей площадью 120 квадратных метров. Дом удалось отстоять. От МЧС было задействовано четыре автоцистерны. Все обстоятельства сейчас выясняются»,— рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Подробную информацию о происшествии в региональном ГУ МЧС России обещали предоставить позднее.