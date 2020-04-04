«Война за мир»: премьеру фильма о взрыве в Аргуне покажет ОТВ

Рассказывать об ужасных событиях тех дней будут участники произошедшего.

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В это воскресенье ОТВ покажет фильм о трагедии в Аргуне Чеченской республики, произошедшей 2 июля 2000 года. Внезапно на базе, где дислоцировали челябинские милиционеры, прогремел взрыв. Тогда, по разным данным, там погибли от 22 до 26 челябинских правоохранителей, которые помогали восстанавливать конституционный порядок. Ещё сотни были ранены. В фильме участники тех страшных событий 20 лет спустя расскажут, что там происходило на самом деле.

«Там каждый день потери шли. Причем самое интересное, что погибли именно хорошие ребята»,— рассказывает один из участников произошедшего.

Как сержанты и офицеры милиции спасали своих товарищей из-под обломков, почему произошёл взрыв и сколько человек пострадало на самом деле, смотрите в премьерном показе фильма «Война за мир» в воскресенье, 5 апреля, в 20:40 на ОТВ.