/ Миасский лесник провел ночь в лесу из-за плохого ориентирования на местности

Заблудившегося мужчину удалось отыскать спасателям.

Спасатели Миасского спасотряда нашли грибника, который 14 августа заблудился в лесу. По их словам, в 23:50 в отряд обратилась женщина, которая сообщила, что её муж уехал собирать грибы на кордон грибника в районе трассы Миасс-Златоуст. Поздно вечером он по телефону сообщил, что заблудился и собирается переночевать в лесу.

Зарядка на телефоне у него была почти на исходе. После звонка мужчина перестал выходить на связь, видимо, телефон окончательно разрядился. Спасатели прибыли в указанный район и на квадроцикле обследовали местность всю ночь. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели нашли мужчину на следующий день около 5 часов утра. Он шел по тропинке в районе станции Тургояк. Его отвезли к оставленной им в лесу машине. Мужчина самостоятельно добрался до дома.