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/ Миасский лесник провел ночь в лесу из-за плохого ориентирования на местности

Миасский лесник провел ночь в лесу из-за плохого ориентирования на местности

Заблудившегося мужчину удалось отыскать спасателям.
сегодня в 14:10
  |  Происшествия

Спасатели Миасского спасотряда нашли грибника, который 14 августа заблудился в лесу. По их словам, в 23:50 в отряд обратилась женщина, которая сообщила, что её муж уехал собирать грибы на кордон грибника в районе трассы Миасс-Златоуст. Поздно вечером он по телефону сообщил, что заблудился и собирается переночевать в лесу.

Зарядка на телефоне у него была почти на исходе. После звонка мужчина перестал выходить на связь, видимо, телефон окончательно разрядился. Спасатели прибыли в указанный район и на квадроцикле обследовали местность всю ночь. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели нашли мужчину на следующий день около 5 часов утра. Он шел по тропинке в районе станции Тургояк. Его отвезли к оставленной им в лесу машине. Мужчина самостоятельно добрался до дома.

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Комментарии

Y77
15:27, 15.08.2018
Не лесник, а грибник...

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