Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.25 -0.22 78.08 +0.33
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:01
«Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским
Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.
/ Пассажир «Яндекс Такси» погиб в результате аварии в Челябинске

Пассажир «Яндекс Такси» погиб в результате аварии в Челябинске

Двое госпитализированы.
сегодня в 10:56
  |  Происшествия

Вчера вечером, 22 сентября, автомобиль «Лада Гранта» со знаками «Яндекс Такси», врезалась в иномарку «Тойота Марк 2». 48-летний водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу иномарке, которая двигалась ему на встречу. После столкновения «Гранту» вынесло на тротуар, где она врезалась в металлическое ограждение.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» — мужчина 1970 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении прямо автомобилем «Тойота Марк». Водитель — мужчина 1988 года рождения. После чего автомобиль «Лада Гранта» совершил наезд на препятствие — металлическое ограждение. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля «Лада Гранта» — мужчина 1981 года рождения. Водитель автомобиля «Лада» и два пассажира были госпитализированы. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.

На фотографиях видно, что «Гранта» при столкновении получила удар в бок. У «Тойоты» же от удара полностью разбита передняя часть. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, материалы дела переданы в Следственный отдел ГУ МВД России по Челябинской области.

Происшествия
Пожарная машина спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске
  
20.09.2018
Пожарная машина спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске
Происшествия
3-летний ребенок вылетел из автомобиля после смертельного ДТП на М-5
19.09.2018
3-летний ребенок вылетел из автомобиля после смертельного ДТП на М-5
Происшествия
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
30.08.2018
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
Происшествия
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
29.08.2018
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Пассажир «Яндекс Такси» погиб в результате аварии в Челябинске
сегодня в 10:56
Пассажир «Яндекс Такси» погиб в результате аварии в Челябинске
Происшествия
Иномарка провалилась под землю на проспекте Победы в Челябинске
сегодня в 10:50
Иномарка провалилась под землю на проспекте Победы в Челябинске
Общество
«Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским
  
сегодня в 08:01
«Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским
Культура
Песню «Опаленным сердцам» споют челябинские барды и исполнители
сегодня в 07:30
Песню «Опаленным сердцам» споют челябинские барды и исполнители
Общество
Митинг против повышения пенсионного возраста не собрал участников в Челябинской области
вчера в 14:43
Митинг против повышения пенсионного возраста не собрал участников в Челябинской области
Общество
Челябинские офтальмолог и эндокринолог приняли пациентов в Сосновском районе
вчера в 14:30
Челябинские офтальмолог и эндокринолог приняли пациентов в Сосновском районе
Общество
О системе ЕГЭ рассказали челябинские педагоги коллегам из Северной Кореи
вчера в 13:48
О системе ЕГЭ рассказали челябинские педагоги коллегам из Северной Кореи
Общество
Мусоровозы круглосуточно вывозят отходы из челябинских дворов
вчера в 11:53
Мусоровозы круглосуточно вывозят отходы из челябинских дворов
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6