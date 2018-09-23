/ Пассажир «Яндекс Такси» погиб в результате аварии в Челябинске

Двое госпитализированы.

Вчера вечером, 22 сентября, автомобиль «Лада Гранта» со знаками «Яндекс Такси», врезалась в иномарку «Тойота Марк 2». 48-летний водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу иномарке, которая двигалась ему на встречу. После столкновения «Гранту» вынесло на тротуар, где она врезалась в металлическое ограждение.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» — мужчина 1970 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении прямо автомобилем «Тойота Марк». Водитель — мужчина 1988 года рождения. После чего автомобиль «Лада Гранта» совершил наезд на препятствие — металлическое ограждение. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля «Лада Гранта» — мужчина 1981 года рождения. Водитель автомобиля «Лада» и два пассажира были госпитализированы. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.

На фотографиях видно, что «Гранта» при столкновении получила удар в бок. У «Тойоты» же от удара полностью разбита передняя часть. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, материалы дела переданы в Следственный отдел ГУ МВД России по Челябинской области.