/ Водитель «девятки» едва не унес жизнь пешехода, вылетев на тротуар в Троицке

Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП.

Накануне, 8 февраля, в аварии пострадал 57-летний пешеход. На него вылетела отечественная легковушка на пешеходной дороге в Троицке. После ДТП автомобиль оказался в кювете, водитель не пострадал.



В 18:00 часов на проспекте Строителей возле дома № 24 в Троицке водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не справился с управлением, совершил выезд на тротуар, в результате чего совершил наезд на пешехода, который находился на тротуаре. В результате ДТП пешеход 1960 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД области.



Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится административная проверка.

