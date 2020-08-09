Гранату в гараже обнаружили жители Челябинска

Взрывное устройство передали сотрудникам полиции.

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Чего только не происходит в пятницу вечером. В Челябинске, например, во время приборки местные жители обнаружили предмет, очень схожий внешне с гранатой. Во избежание происшествия горожане сразу же позвонили в Управление Росгвардии по Челябинской области.

Вызов о нахождении подозрительного предмета бойцы получили около 17:30. Звонившие объяснили, что на территории частного дома, расположенного по 2-му Томскому переулку, в гараже разбирали вещи и обнаружили странный предмет. На место незамедлительно выехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии, а также кинолог с минно-розыскной собакой.

«Проведя осмотр, бойцы ОМОН установили, что предметом является боевая граната Ф-1, которую представители ведомства транспортировали и передали специалистам экспертно-криминалистической службы областного Главка полиции»,— рассказали в областном Управлении Росгвардии.

Напомним, в июле неизвестные несколько раз сообщали о том, что якобы заминировали Челябинский аэропорт. Причём иногда звонки поступали по два раза в день. Всех пассажиров сразу же эвакуировали из здания, а сотрудники полиции проводили немедленную проверку.

Похожая история была этой весной. Только тогда неизвестные сообщали о бомбах на бортах самолётах, следующих как из Челябинска, так и в южноуральскую столицу.