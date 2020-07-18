Челябинский аэропорт «заминировали» второй раз за сутки

Об инциденте сообщили очевидцы.

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Второй раз за сутки в Челябинске «заминировали» аэропорт имени Курчатова. Сообщения об инциденте вновь появились в социальных сетях жителей областной столицы и пассажиров воздушной гавани



Информация о том, что аэропорт имени Курчатова заминирован стала появляться во второй половине дня в субботу, 18 июля. Сообщалось, что из-за сообщений всех пассажиров вывели из здания, а регистрация и посадка на рейсы были приостановлены. В пресс-службе организации «Первому областному» рассказали, что на данный момент проверка здания завершена.

«Проверка закончена, аэропорт работает в штатном режиме»,— рассказали сайту «Первый областной» представители аэропорта.

Отметим, что это не первое сообщение о якобы минировании за прошедшие сутки. Информация о бомбе пришла на почту воздушной гавани в пятницу, 17 июля, однако проверка ничего не нашла.

Особенно часто аэропорт подвергался атакам весной этого года. Тогда поступали сообщения о бомбах на рейсах в Челябинск и из столицы области в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. В одном из «заминированных» самолетов находились члены Совфеда и регионального правительства. Тот борт совершил экстренную посадку в Казани.