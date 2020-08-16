Опасные боеприпасы обнаружили на берегу озера в Челябинской области

На место выезжали сотрудники Росгвардии.

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Чего только не обнаружишь, гуляя по лесам, горам и берегам озёр в Челябинской области. И речь тут не только о красотах природы. Так, недавно южноуралец, прогуливаясь по берегу озера Курлады в Красноармейском районе области, обнаружил странный предмет, внешне схожий с артиллерийским снарядом. Мужчина сообщил о находке в региональное Управление Росгвардии.

«Для обследования находки была направлена челябинская группа разминирования ОМОН Росгвардии. Прибыв на место, росгвардейцы установили, что найденный предмет является бронебойным снарядом калибра 45-мм и, несмотря на состояние сильной коррозии, представляет опасность для окружающих»,— рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Но одним боеприпасом не обошлось: в ходе тщательного осмотра территории служебно-розыскная собака обнаружила ещё один такой снаряд. Обе опасные находки были уничтожены росгвардейцами накладным снарядом.

Напомним, на прошлой неделе жители Челябинска обнаружили гранату в своём гараже во время приборки. На место также выезжали бойцы Росгвардии. Подробнее об этой истории можно узнать здесь.