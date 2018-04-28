/ Спрятанная на потолке граната остановила работу челябинского электровозоремонтного завода

250 человек эвакуировали из цеха.

Накануне на территории одного из цехов Челябинского электровозоремонтного завода обнаружили ручную гранату. Снаряд был спрятан на потолке в подсобном помещении, его увидели во время обхода. После обнаружения на место были вызваны спецслужбы и минеры, рабочие эвакуированы.

Место, где был обнаружен подозрительный предмет, было ограждено и оцеплено. Одновременно эвакуировали 250 работников электровозосборочного и тележечно-разборочного цехов. Группа разминирования оперативно прибыла на место обнаружения. После осмотра подозрительного предмета, было установлено, что найденный предмет предварительно является муляжом гранаты Ф-1, боевых свойств не имеет и является безопасным. Муляж изъят группой разминирования для проведения исследования. — рассказала сайту «Первый областной» специалист по связям с общественностью Челябинского электровозоремонтного завода Елена Воронова.

Отметим, что после проверки предприятие вернулось к обычной работе. Сейчас устанавливаются лица, причастные к появлению муляжа на предприятии.