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/ Спрятанная на потолке граната остановила работу челябинского электровозоремонтного завода

Спрятанная на потолке граната остановила работу челябинского электровозоремонтного завода

250 человек эвакуировали из цеха.
сегодня в 12:02
  |  Происшествия

Накануне на территории одного из цехов Челябинского электровозоремонтного завода обнаружили ручную гранату. Снаряд был спрятан на потолке в подсобном помещении, его увидели во время обхода. После обнаружения на место были вызваны спецслужбы и минеры, рабочие эвакуированы.

Место, где был обнаружен подозрительный предмет, было ограждено и оцеплено. Одновременно эвакуировали 250 работников электровозосборочного и тележечно-разборочного цехов. Группа разминирования оперативно прибыла на место обнаружения. После осмотра подозрительного предмета, было установлено, что найденный предмет предварительно является муляжом гранаты Ф-1, боевых свойств не имеет и является безопасным. Муляж изъят группой разминирования для проведения исследования. — рассказала сайту «Первый областной» специалист по связям с общественностью Челябинского электровозоремонтного завода Елена Воронова.

Отметим, что после проверки предприятие вернулось к обычной работе. Сейчас устанавливаются лица, причастные к появлению муляжа на предприятии.

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