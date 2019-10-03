«Наварился» на детях: за махинации с недвижимостью задержан Игорь Азархин

Суд избрал меру пресечения для первого заместителя главы Сосновского района.

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Сегодня, 3 октября, в суде Центрального района Челябинска состоялось заседание по избранию меры пресечения для Игоря Азархина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Игорь Азархин, будучи первым заместителем главы Сосновского района, лично подписал документы о покупке здания для детского сада цена, цена на которое была завышена во много раз. Для размещения дошкольного учреждения было приобретено старое общежитие. Цена контракта превысила 50 миллионов рублей, когда реальная стоимость здания была оценена лишь в 9 миллионов. Махинации вскрылись, в администрацию Сосновского района 1 октября нагрянули сотрудники правоохранительных органов, которые задержали заместителя руководителя.

Расследование уголовного дела находится в активной стадии. Прокурор настаивает на продлении заключения Игоря Азархина под стражей до самого конца расследования.

«Адвокат попросил освободить его из-под стражи. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации на Красном Поле или в квартире брата Азархина, либо в виде залога в 1 миллион рублей. В своей речи он сослался на состояние здоровья своего подзащитного», — сообщил из зала суда корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Суд Центрального района принял решение о продлении ареста Игоря Азархина на два месяца — до 1 декабря 2019 года.