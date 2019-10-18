Депутату, убившему жену, продлили срок ареста

22 августа Азата Зарипова заключили под стражу на 2 месяца.

Послушать 00:00

Сегодня, 18 октября, Карталинский городской суд рассмотрел постановление следователя, который ведет дело Азата Зарипова, экс-депутата Собрания депутатов Локомотивного городского округа. Под стражу мужчина был взят на время расследования совершенного им убийства собственной жены.

Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока ареста.

«Суд не усмотрел оснований для изменения или отмены ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности, за которое уголовным законом предусмотрено наказание исключительно в виде длительного лишения свободы на срок до пятнадцати лет», — сообщает пресс-служба Карталинского городского суда.

По решению суда Азат Зарипов останется под стражей. Его арест продлен еще на три месяца, из СИЗО он сможет выйти только 21 января 2020 года.

Напомним, 21 августа 2019 года депутат горсобрания из Локомотивного Азат Зарипов, а по совместительству главврач местной больницы, из охотничьего ружья застрелил собственную жену. Основной причиной убийства называют конфликт на почве ревности. У четы было трое детей.