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/ Горящая трава снова угрожает домам в Сосновском районе

Горящая трава снова угрожает домам в Сосновском районе

Пожар распространился по одной стороне коттеджного поселка.
сегодня в 14:31
  |  Происшествия

Об очередном ЧП, связанном с пожароопасным сезоном, рассказали жители Сосновского района. Возле поселка Карпов пруд загорелась трава. За непродолжительное время огонь успел распространиться из лесной зоны на территорию рядом с домами, угрожая перекинуться и на строения. Поселок Карпов пруд — коттеджный, и часть домов в нем деревянные.

— Там буквально в 100 метрах частные дома. Жители сами пытались сначала потушить огонь, но он шел стеной, и у них не получилось. Тогда вызвали пожарных. Приехали быстро и сейчас тушат. — сообщили сайту «Первый областной» очевидцы ЧП.

Пожарные и техника работают на месте.

Напомним, в Челябинской области сохраняется высокая опасность возникновения лесных пожаров. Жителей просят незамедлительно сообщать о горящей траве или лесных насаждениях по телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Добавим, что в середине апреля трава загорелась в лесополосе между Белым Хутором и Малиновкой в Сосновском районе. Тогда пожарные окопали территорию, чтобы не дать пламени распространиться, и потушили огонь. До населенных пунктов ЧП не дошло.

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