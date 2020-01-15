В российских школах младшеклассники будут питаться бесплатно

К 2023 году горячим питанием должны обеспечить всех учеников с 1 по 4 класс.

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В России школьники с 1 по 4 класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию.

«Когда ребенок идет в школу, у родителей, в особенности у мам, появляется возможность выйти на работу, появляется дополнительный доход. Но и расходы, чтобы собрать ребенка в школу, возрастают, забот у семьи прибавляется. Предлагаю обеспечить всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс бесплатным горячим питанием», — подчеркивает президент.

Владимир Путин отметил, что для воплощения данной инициативы потребуется софинансирование из федерального, областного и местного бюджетов.

«Но вопрос не только в деньгах, нужно создать в школах необходимую инфраструктуру. Оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения качественными продуктами», — заметил Владимир Путин.

В школах, где есть необходимые условия, горячим питанием детей должны обеспечить уже в сентябре 2020 года. К сентябрю 2023 года все школьники с 1 по 4 класс во всех регионах страны должны беслпатно есть в столовых.