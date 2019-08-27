Ребенка, которого ударило током в Кыштыме, доставили санавиацией в Челябинск

Мальчика в тяжелом состоянии привезли в ожоговый центр.

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Пятилетнего мальчика, получившего удар током в Кыштыме, бортом санитарной авиации доставили в Челябинск. После того, как мальчик получил травму, он был доставлен в ГБУЗ «Городская больница им. А. П. Силаева г. Кыштым», где врачами было принято решение о его перевозке в Челябинск.

«Ребенка доставили в ожоговый центр. Сейчас он находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава области.

Трагедия произошла 25 августа вечером. Мальчик, проживающий с родителями в микрорайоне Каолиновый, оказался возле трансформаторной будки, доступ к которой не был закрыт. Там малыш и получил электроожоги. Отметим, что местные жители подтверждают, попасть к опасному объекту может кто угодно.

«Там и забор на соплях держится, рядом школа, там дети ходят, на улице часто бушует сильный ветер. Летом в лагерь ходили, этот забор, конечно же, ветром снесло как раз на дорогу у школы, ладно не прибило никого этим забором», — пишет в социальных сетях пользователь Анастасия Бортич.

О том, как ребенок один оказался возле трансформаторной будки, ничего неизвестно. По факту происшествия проводится проверка региональным СК.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных действий по установлению обстоятельств произошедшего, в том числе должностных лиц, отвечающих за обеспечение безопасного функционирования электрической подстанции», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Челябинской области.

Руководство следственного управления взяло под личный контроль проведение проверки.