/ ТРК «Горки» экстренно эвакуировали

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Посетителей и сотрудников крупного ТРК «Горки» в Челябинске экстренно эвакуировали. Примерно в 11:30 всех попросили покинуть торговый комплекс. Объявление прозвучало по громкой связи. Об этом сообщили посетители ТРК, информацию подтвердили в администрации комплекса.



Сработала пожарная тревога, поэтому мы все покидаем здание. Никакого задымления я не видела. Это не учения, не подготовленное мероприятие. — пояснила сайту «Первый областной» директор по связям с общественностью ТРК «Горки» Светлана Ядрихинская.

В обстоятельствах разбираются сотрудники правоохранительных органов. По данным регионального Управления МВД, работу «Горок» прервало сообщение о подозрительном предмете.



Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета. На месте проводится проверка. — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В ТРК также выехали сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области. Подробности и обстоятельства устанавливаются.



Ранее, 20 апреля, в центре Челябинска эвакуировали отделение банка. Причиной также стал подозрительный предмет, однако его в здании банка не обнаружили. Личность автора сообщения сейчас устанавливается.