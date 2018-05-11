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/ МЧС предлагает не уведомлять ТРК о грядущих проверках

МЧС предлагает не уведомлять ТРК о грядущих проверках

Ведомство подготовило законопроект о новых правилах проверки комплексов.
сегодня в 09:57
  |  Общество

После страшного пожара в «Зимней вишне» МЧС хочет изменить правила проверок торговых центров. Ведомство уже разработало законопроект, в котором прописаны новые полномочия для госпожнадзора. Ему хотят вернуть право выдачи разрешения на строительство. Подобное можно получить, только если проект соответствует всем требованиям безопасности.

МЧС России разработало соответствующий проект федерального закона и постановления правительства РФ, которые проходят процедуры согласования с Генеральной прокуратурой РФ, федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями. В установленном порядке документы будут внесены в правительство. — цитирует РИА Новости директора департамента надзорной и профилактической работы МЧС РФ Рината Еникеева.

Что касается проверок ТРК и других зданий, где происходит большое скопление людей, то о них перестанут уведомлять. Пожарный надзор будет работать с самим объектом, а не с эксплуатирующими его юридическими лицами. Участятся профилактические рейды и тренировки с участием пожарных. Все это воплотится в жизнь, если законопроект примут и утвердят.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. 60 человек погибли. В России был объявлен траур. Глава Кемеровской области после этого случая подал в отставку. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Они намерены найти виновных в гибели людей, а также нарушении техники безопасности.

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