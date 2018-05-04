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/ О нарушениях безопасности во всех ТРК заявил губернатор Челябинской области

О нарушениях безопасности во всех ТРК заявил губернатор Челябинской области

Масштабная проверка выявила более тысячи недостатков.
сегодня в 15:45
  |  Общество

Заседание координационного совета по обеспечению правопорядка в Челябинской области посвятили безопасности в торговых комплексах. Масштабная проверка выявила нарушения 1,1 тысячу нарушений в 573 объектах. Поводом к ней послужила трагедия в комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове. Сложившаяся ситуация вызвала негодование губернатора Челябинской области.

Меня возмущает безответственность многих руководителей торгово-развлекательных комплексов. В каждом из них выявлены те или иные нарушения. Проверки не были внезапными, об их проведении на всю страну было заявлено генеральной прокуратурой сразу после трагедии в «Зимней вишне». Проверяющие пришли через неделю, где-то через две недели, и при этом нашли нарушения! То есть собственники даже не посчитали необходимым подготовиться к проверке, устранить очевидные замечания по очистке путей эвакуации. Нам необходимо переломить такое халатное отношение к вопросам пожарной безопасности. Считаю, что сотрудники правоохранительных структур, органов исполнительной власти и местного самоуправления должны быть нетерпимыми и проявлять твердость в этом жизненно важном вопросе, проявлять активную гражданскую позицию, обеспечить необходимый контроль. — заявил губернатор Челябинской области.

Инспекции подверглись 50 торгово-развлекательных комплекса, 70 детских досуговых организаций, 274 объекта культуры, 104 объекта спорта и иных сооружений.

Отметим, что выявленные нарушения будут пресекаться законным путем. Уже внесено 186 представлений прокуратуры об их устранении, в отношении 262 должностных и юридических лиц вынесены постановления о возбуждении дел о привлечении к административной ответственности, в суд направлено 19 исков с требованием устранить нарушения, объявлено 8 предостережений о недопустимости нарушения закона. После проверок встал вопрос о допустимости эксплуатации ТРК. В суды направлено 17 исков о приостановке деятельности объектов.

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