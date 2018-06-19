/ Две маршрутки сгорели в Металлургическом районе Челябинска

Экстренные ведомства подозревают пиромана.

Накануне вечером челябинцы стали свидетелями пожара, охватившего два маршрутных такси. Также огнем повредило припаркованную рядом легковушку. Инцидент зафиксировали 18 июня в Металлургическом районе города. На месте работали экстренные службы — пожарные и правоохранители.

В 22:45 в диспетчерскую поступило сообщение о загорании автомобилей. В результате произошедшего уничтожены салон, панель приборов автомобиля «Форд Транзит», повреждены салон автомобиля «Фиат Дукато», лобовое стекло, зеркало, правая дверь автомобиля «Дэу Нэксия». — рассказали сайту «Первый областной» в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

На ЧП выехали 7 человек от МЧС. Сейчас причины произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, на парковке произошел поджог.