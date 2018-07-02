/ Автобус с бесплатным Wi-Fi отвезет челябинцев от ЮУрГУ до Мамина

Транспорт в тестовом режиме запущен в южноуральской столице.

На улицах Челябинска появился современный автобус с бесплатным Wi-Fi. Испытать на себе преимущества «умного» транспорта можно уже сейчас за 23 рубля. Пока по дорогам ездит один такой автобус по маршруту ЮУрГУ-улица Мамина.

В тестовом режиме по маршруту № 4 запущен газомоторный автобус, оснащенный бесплатным Wi-Fi и видеонаблюдением с целью обеспечения безопасности пассажиров. — заявил в ходе аппаратного совещания директор «Челябинского городского транспорта» Дмитрий Холод.

Напомним, ранее «умный» общественный транспорт распахнул свои двери для жителей Магнитогорска. Там в тестовом режиме на маршруты вышли современные трамваи. Электротранспорт получил видеокамеры и звукозаписывающие устройства, а также возможность хранить данные в течение 3 дней.