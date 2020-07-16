Въезд автомобилей на Тургояк в эти выходные будет ограничен

Здесь также действует особый противопожарный режим.

Послушать 00:00

Всем туристам, планирующим поездку на Тургояк в грядущие выходные, следует быть внимательными! Ведь теперь въезд транспорта к побережью будет запрещен.

Из-за аномальной жары и отсутствия дождей в округе все чаще возникают лесные пожары, с которыми очень трудно бороться спасательным службам. Ведь из-за автомобильных заторов спецтехнике очень сложно проехать к месту возгорания.

«Обращаем внимание автовладельцев, планирующих выходные провести на побережье Тургояка, с 17 по 19 июля, будет ограничен въезд транспорта по направлению к месту массового отдыха населения в районе улицы Туристов и в районе Пугачевской поляны», — сообщили в МКУ «Управление ГОЧС» города Миасс.

Также всем туристам напомнили, что с 13 июля на территории Миасского городского округа действует особый противопожарный режим. Это означает, что под запретом стоит разведение костров в лесах.

За соблюдением всех введенных ограничений ежедневно следят патрульные группы, в состав которых входят полицейские, инспекторы отдела надзорной деятельности, специалисты лесничества, управлений экологии и ГОЧС. Автомобили, которые будут мешать проезду — эвакуируют.