/ Детский игровой комплекс подарят еманжелинским малышам на День города

В муниципалитете продолжают благоустройство дворов.

Новый игровой комплекс для детей появится в Еманжелинске. На данный момент в городе уже провели аукцион на приобретение и монтаж и даже определили подрядчика. Также названы сроки, когда установку объекта окончательно завершат. По информации городской администрации, площадку установят ко Дню города, который отмечают в последние выходные августа.

Кроме того, в городе продолжают благоустройство дворовых территорий. Завершилось асфальтирование четырех дворов на Ленина, 11, 13, 15, Чкалова, 12. На их благоустройство направлялось 2 миллиона 851 тысяча рублей.

В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» в Еманжелинском районе продолжается По результатам аукционов падение средств составило более 700 тысяч рублей. Конечная сумма, которую подрядчик освоил на асфальтирование — 2 миллиона 141 тысяча рублей. В общей сложности было уложено более двух тысяч квадратных метров асфальтового полотна. Подрядчик — челябинская фирма «Голдстрой». — рассказали в пресс-службе администрации Еманжелинского муниципального района.

В мэрии пояснили: каждый этап работ, проектирование, установка бордюрного камня и укладку асфальта, проходил под пристальным вниманием администраций района, городского поселения и представителей стройконтороля. Качество проверят с помощью лабораторных исследований.