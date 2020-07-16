Городской бор загорелся в Челябинске

На 200 квадратных метрах воспламенилась трава.

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В Челябинске горит городской бор. На его территории произошло возгорание травы. Общая площадь горения составляет 200 квадратных метров. Об инциденте «Первому областному» рассказали в пресс-службе МЧС региона.



«Горит трава на площади 200 квадратных метров на территории городского бора. Вызов в 11:58. Угрозы нет, на месте 2 автоцистерны»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что возгорание в лесных массивах происходят не только на территории Челябинска. Так в среду, 15 июля, пожарные тушили огонь возле «Золотого пляжа» на Тургояке. Возникновению лесных пожаров способствует аномально жаркая погода, которая установилась на территории региона. Так, только за прошедшие сутки было выявлено 28 природных возгораний.

«Ситуация продолжает осложняться. Если еще вчера были муниципалитеты с третьим классом пожарной опасности, то сегодня уже таковых нет — только четвертый, 39 муниципалитетов и пятый, 4 муниципалитета, 6 и 7 классы. Наибольший риск возникновения природных пожаров прогнозируется в Варненском, Увельском, Кизильском муниципальных районах и Южноуральском городском округе»,— добавили представители МЧС.

В ведомстве просят внимательно соблюдать все правила безопасности при нахождении в лесу, а в случае, если вы увидели природный пожар, позвонить по телефонам: 101 или 112. Отметим, что по прогнозам синоптиков в конце текущей недели погода в Челябинской области установится на отметке в плюс 37 — 38 градусов по Цельсию.