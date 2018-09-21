/ Трамвай с пассажирами загорелся в центре Челябинска

У электротранспорта замкнуло проводку.

В центре Челябинска загорелся трамвай. ЧП случилось 20 сентября в вечерний час-пик. В электротранспорте в момент загорания находились 13 пассажиров, водитель и кондуктор. Они самостоятельно эвакуировались и позвонили в пожарную службу. Однако помощь сотрудников МЧС в итоге не потребовалась.

Возгорание было ликвидировано силами водителя до прибытия пожарных расчетов. Погибших и пострадавших нет. В 18:35 трамвай отбуксирован в депо. На движение транспорта данное событие не повлияло. — сообщили сайту «Первый областной» в городской ЕДДС.

Трамвай, как выяснилось позже, загорелся из-за замыкания электропроводки. Ее, в свою очередь, вызвало замыкание электродвигателя.