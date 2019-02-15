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Школьник пытался отрубить голову собаке

Мальчика с топором спугнула прохожая.
сегодня в 18:26
  |  Происшествия

Бродячую собаку едва спасли от малолетнего живодера, решившего зарубить животное топором. Как рассказывают очевидцы, пес даже не мог убежать от младшеклассника, будучи привязанным к забору. Все произошло в Красноярском крае, в поселке Филимоново. Живодера якобы спугнула прохожая. Мальчик убежал, а окровавленный пес остался на улице. На голове и шее обнаружили рубленые раны.

Ухо пришлось ампутировать. Пожалуй, самое главное в этой печальной истории, что собака все равно продолжает тянуться к людям, лижет лица девчонок-волонтеров, но в то же время постоянно скулит от боли. — сообщает паблик «Плохие новости».

По словам местных жителей, мальчика уже видели рядом с другим истерзанным животным за несколько дней до происшествия. Он якобы задушил кошку и гулял с ней по улице. Сообщается, что топор мальчик тоже держал при себе.

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