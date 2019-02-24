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Челябинцам рассказали, куда обращаться для отлова бездомных животных

Чтобы оставить заявку на отлов, необходимо позвонить в Центр помощи бездомным животным.
сегодня в 12:27
  |  Общество

Администрация Челябинска заключила муниципальный контракт с «Центром помощи бездомным животным». Центр будет проводить работы по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

На территории города Челябинска производит отлов, содержание и лечение безнадзорных животных в соответствии с действующим законодательством, основываясь на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности. Также осуществляется возвращение животных собственникам (владельцам) либо передача заинтересованным лицам на содержание и пользование. Отлов безнадзорных животных производится с применением приспособлений, препаратов и материалов, исключающих травмы, увечья и гибель животных. — сообщается на странице компании в социальных сетях.

Информация об отловленных животных будет размещаться в группе Центра «ВКонтакте».

Чтобы оставить заявку на отлов бездомного животного, вы можете позвонить по телефонам: 244−88−04, 8−958−268−90−76 или отправить заявку на электронную почту pomogimne74@inbox.ru.

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