/ Полицейский, который перевел собаку через дорогу, не считает себя героем

Сотрудник ГИБДД объяснил, почему пожалел животное.

Уже несколько дней по Рунету распространяется видео, на кадрах которого запечатлен челябинский полицейский, остановивший движение на дороге, чтобы собака с поврежденной лапкой смогла перейти на другую сторону.

Полицейским оказался инспектор ГИБДД, лейтенант Сергей Милюков. В госструктуре он работает с 2000 года. Сергей Милюков рассказал, что нестандартные ситуации на дороге случаются часто, но не все попадают в объектив камеры, а потому сотрудники ГИБДД не привыкли к повышенному вниманию. Помогая собаке, лейтенант Милюков не подозревал, что его снимают.

Я заметил, что к нам по тропинке направляется собака. Возле патрульного автомобиля она легла передохнуть. Набралась сил и пошла к проезжей части. Там собака долго не могла перейти дорогу из-за плотного потока машин. Мне стало ее жаль, поскольку я знаю, что водители часто не замечают животных, перебегающих дорогу. Я решил помочь собаке, остановив транспортный поток. Водители отнеслись с пониманием, притормозили и пропустили животное. — поделился воспоминаниями Сергей Милюков.

Сотрудник ГИБДД пожалел собаку, потому что очень любит этих животных. У самого Сергея Милюкова долгое время жила овчарка Ева. Несмотря на волну популярности, которая обрушилась на него, полицейский не видит в своем поступке ничего героического и считает, что подобным образом поступил бы любой человек на его месте.

Напомним, что эта собака уже несколько лет живет на автостоянке вместе с другим псом. Они помогают охранникам нести службу.