Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.86 -0.34 74.68 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
-4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Полицейский, который перевел собаку через дорогу, не считает себя героем

Полицейский, который перевел собаку через дорогу, не считает себя героем

Сотрудник ГИБДД объяснил, почему пожалел животное.
сегодня в 15:17
  |  Общество

Уже несколько дней по Рунету распространяется видео, на кадрах которого запечатлен челябинский полицейский, остановивший движение на дороге, чтобы собака с поврежденной лапкой смогла перейти на другую сторону.

Полицейским оказался инспектор ГИБДД, лейтенант Сергей Милюков. В госструктуре он работает с 2000 года. Сергей Милюков рассказал, что нестандартные ситуации на дороге случаются часто, но не все попадают в объектив камеры, а потому сотрудники ГИБДД не привыкли к повышенному вниманию. Помогая собаке, лейтенант Милюков не подозревал, что его снимают.

Я заметил, что к нам по тропинке направляется собака. Возле патрульного автомобиля она легла передохнуть. Набралась сил и пошла к проезжей части. Там собака долго не могла перейти дорогу из-за плотного потока машин. Мне стало ее жаль, поскольку я знаю, что водители часто не замечают животных, перебегающих дорогу. Я решил помочь собаке, остановив транспортный поток. Водители отнеслись с пониманием, притормозили и пропустили животное. — поделился воспоминаниями Сергей Милюков.

Сотрудник ГИБДД пожалел собаку, потому что очень любит этих животных. У самого Сергея Милюкова долгое время жила овчарка Ева. Несмотря на волну популярности, которая обрушилась на него, полицейский не видит в своем поступке ничего героического и считает, что подобным образом поступил бы любой человек на его месте.

Напомним, что эта собака уже несколько лет живет на автостоянке вместе с другим псом. Они помогают охранникам нести службу.

Происшествия
Школьник пытался отрубить голову собаке
15.02.2019
Школьник пытался отрубить голову собаке
Общество
На Южном Урале служебная собака помогла правоохранителям раскрыть преступление
19.01.2019
На Южном Урале служебная собака помогла правоохранителям раскрыть преступление
Общество
Спасители 10-месячного Вани Фокина подарили мальчику собаку в форме МЧС
10.01.2019
Спасители 10-месячного Вани Фокина подарили мальчику собаку в форме МЧС
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Мощам Николая Чудотворца поклонятся жители Кыштыма
сегодня в 17:06
Мощам Николая Чудотворца поклонятся жители Кыштыма
Общество
Программа «Земский учитель» будет востребована в Челябинской области
сегодня в 16:38
Программа «Земский учитель» будет востребована в Челябинской области
Общество
Кластер заповедных территорий появится на Южном Урале после создания нацпарка «Зигальга»
сегодня в 16:34
Кластер заповедных территорий появится на Южном Урале после создания нацпарка «Зигальга»
Общество
Жители ЧВВАКУШа топят снег, чтобы обеспечить себе горячую и холодную воду
сегодня в 16:33
Жители ЧВВАКУШа топят снег, чтобы обеспечить себе горячую и холодную воду
Общество
Ритейлиры предупредили о задержке в поставках молочной продукции
сегодня в 16:29
Ритейлиры предупредили о задержке в поставках молочной продукции
Хоккей
«Красную машину» представили в Челябинске
сегодня в 15:33
«Красную машину» представили в Челябинске
Общество
Полицейский, который перевел собаку через дорогу, не считает себя героем
сегодня в 15:17
Полицейский, который перевел собаку через дорогу, не считает себя героем
Хоккей
Эксперты и бывшие игроки «Трактора» дали свой прогноз на серию с «Автомобилистом»
сегодня в 15:14
Эксперты и бывшие игроки «Трактора» дали свой прогноз на серию с «Автомобилистом»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6