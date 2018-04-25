Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.66 -0.11 75.21 -0.58
Челябинск
сейчас
 
+3 °C
завтра
 
+7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ 15-летний лихач-бесправник угодил в кювет и на больничную койку

15-летний лихач-бесправник угодил в кювет и на больничную койку

Это второй подросток, пойманный сотрудниками ГИБДД за рулем.
сегодня в 14:36
  |  Происшествия

В Сосновском районе 15-летний парень решил прокатиться на ВАЗ 21061. Он сел за руль в темное время суток и поехал по автодороге Западный обход Челябинска. В итоге несовершеннолетнего водителя, не имевшего права управлять машиной, подвела самоуверенность. Он превысил скорость, не справился с управлением и улетел в кювет.

24 апреля в 00:15 часов на 5 километре автодороги Западный обход Челябинска, поворот на поселок Трубный на территории Сосновского района, несовершеннолетний водитель 2002 года рождения, не имея права управления транспортными средствами, управляя автомобилем ВАЗ 21061, не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением съехал с дороги в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения, был госпитализирован с диагнозом «открытый перелом левой голени». - проинформировали сайт «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что за неделю это второй несовершеннолетний водитель, решивший почувствовать себя лихачем. Первого, подростка 16 лет, задержали инспекторы 19 апреля на дороге из Долгодеревенского в Аргаяш. С ним в машине находились еще два подростка.

Происшествия
Пассажира иномарки увезли в больницу после «одиночного» ДТП
23.04.2018
Пассажира иномарки увезли в больницу после «одиночного» ДТП
Происшествия
Тройное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло в Челябинской области
23.04.2018
Тройное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло в Челябинской области
Происшествия
Годовалая пассажирка «Тойоты» попала в больницу после лобового ДТП в Миассе
22.04.2018
Годовалая пассажирка «Тойоты» попала в больницу после лобового ДТП в Миассе
Происшествия
Челябинец попал в реанимацию после ДТП в Дагестане
19.04.2018
Челябинец попал в реанимацию после ДТП в Дагестане
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Южноуралец проведет за решеткой восемь лет из-за наркотиков
сегодня в 19:26
Южноуралец проведет за решеткой восемь лет из-за наркотиков
Общество
Георгиевские ленты бесплатно раздадут в центре Челябинска
сегодня в 19:13
Георгиевские ленты бесплатно раздадут в центре Челябинска
Общество
Бывший топ-менеджер челябинского завода стал директором Александринского театра в Санкт-Петербурге
сегодня в 18:48
Бывший топ-менеджер челябинского завода стал директором Александринского театра в Санкт-Петербурге
Происшествия
43-летняя женщина пропала по пути из одной деревни в другую
сегодня в 18:25
43-летняя женщина пропала по пути из одной деревни в другую
Происшествия
Вмерзшую в лед женщину могла убить подруга из села Кундравы
сегодня в 18:16
Вмерзшую в лед женщину могла убить подруга из села Кундравы
Общество
Центр Челябинска готовят ко второй репетиции парада Победы
сегодня в 18:08
Центр Челябинска готовят ко второй репетиции парада Победы
Общество
Билеты на рейсовые автобусы бесплатно раздадут ветеранам и инвалидам ВОВ
сегодня в 18:01
Билеты на рейсовые автобусы бесплатно раздадут ветеранам и инвалидам ВОВ
Общество
Подачу топлива к «Вечному огню» в Челябинске приостановят
сегодня в 17:55
Подачу топлива к «Вечному огню» в Челябинске приостановят
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6