/ 15-летний лихач-бесправник угодил в кювет и на больничную койку

Это второй подросток, пойманный сотрудниками ГИБДД за рулем.

В Сосновском районе 15-летний парень решил прокатиться на ВАЗ 21061. Он сел за руль в темное время суток и поехал по автодороге Западный обход Челябинска. В итоге несовершеннолетнего водителя, не имевшего права управлять машиной, подвела самоуверенность. Он превысил скорость, не справился с управлением и улетел в кювет.

24 апреля в 00:15 часов на 5 километре автодороги Западный обход Челябинска, поворот на поселок Трубный на территории Сосновского района, несовершеннолетний водитель 2002 года рождения, не имея права управления транспортными средствами, управляя автомобилем ВАЗ 21061, не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с управлением съехал с дороги в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения, был госпитализирован с диагнозом «открытый перелом левой голени». - проинформировали сайт «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что за неделю это второй несовершеннолетний водитель, решивший почувствовать себя лихачем. Первого, подростка 16 лет, задержали инспекторы 19 апреля на дороге из Долгодеревенского в Аргаяш. С ним в машине находились еще два подростка.