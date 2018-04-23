/ Большегруз зажал легковушку в разъезде под мостом в Челябинске

Иномарка получила серьезные повреждения.

ДТП с участием легкового автомобиля «Мазда 6» и КамАЗа произошло сегодня, 23 апреля. Около 11 часов утра под мостом в Ленинском районе не смогли разъехаться два транспортных средства. Из-за аварии на дороге образовался затор. На месте работали сотрудники госавтоинспекции.

Пострадавших в результате ДТП нет, подробности и обстоятельства устанавливаются. — уточнили сайту «Первый областной» в ГИБДД города.

О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы. По фото последствий аварии видно, что у иномарки остались серьезные повреждения в виде вмятин и царапин на левом боку. В комментариях один из пользователей узнал в поврежденном легковом автомобиле «свою бывшую машину». Он сопереживал новом хозяину и заявил, что по-прежнему часто вспоминает «хороший автомобиль».

