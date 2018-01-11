/ Главврач больницы Златоуста, откупаясь от «прокуратуры», стала жертвой мошенников

Из потерпевшей женщина может стать фигурантом уголовного дела.

Главврач златоустовской больницы стала жертвой мошенничества. Женщина поверила телефонному звонку, автор которого назвался прокурором. Звонивший сообщил, что приехала комиссия из Москвы, проверяет уголовное дело. Оно было возбуждено ранее из-за смерти в больнице младенца. Главврачу сказали, что ее вызывают в прокуратуру. Женщина немедленно отправилась в надзорный орган.

По дороге главврач позвонила еще раз «прокурору», сказала, что задерживается. Мужчина ей сказал, что московской комиссии прокуратуры нужна бутылка коньяка. Затем мужчина позвонил еще раз, сказал, что коньяк не нужен, нужно перечислить деньги на телефон. Женщина перечислила. Когда пришла в нужный кабинет в здании прокуратуры, увидела там женщину вместо мужчины. Поняла, что против нее совершено мошенничество. — рассказал сайту «Первый областной» прокурор города Златоуста Евгений Шумихин.

Женщина отдала мошенникам 13 тысяч рублей. При этом ситуацию она отрицает.

Нет, меня никто не обманывал. Информации по такому поводу я не даю и ничего такого не знаю. — прокомментировала сайту «Первый областной» главврач детской больницы № 2 города Златоуста Наталья Ахтарьянова.

Изучив жалобу главврача на мошенников, правоохранители заинтересовались самой женщиной. Она перечисляла деньги человеку, которого считала прокурором, и это можно расценить как взятку. Теперь в отношении главврача ведется проверка, одновременно с этим идет розыск телефонного мошенника. Предполагается, что звонили из мест лишения свободы.