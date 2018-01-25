/ Педиатры стали реже приходить к маленьким пациентам на дом

На сокращение приема жалуются родители.

Родители маленьких детей в Челябинске стали жаловаться на педиатров. Говорят, что врачи отказываются приезжать на вызовы и просят обращаться в кабинет поликлиники. Таким положением родители заболевших малышей недовольны. Оснований для такой жалобы не нашли в министерстве здравоохранения Челябинской области. Ведомство подтвердило только сокращение домашнего приема.

На самом деле, тот медицинский работник или фельдшер, который сидит на приеме, принимает решение о том, что же делать с пациентом. Либо отправить к нему бригаду неотложной медицинской помощи, а может и скорой медицинской помощи. Либо это обычный патронат — отправить туда врача-терапевта, если речь идет о взрослых. Это сделано там, где налажена работа службы неотложной медицинской помощи, которая выезжает как раз на те состояния, когда требуется оказание неотложной медицинской помощи. Будь то в данном случае подъем температуры тела, когда бригада в течение двух часов обслуживает этот вызов, принимает какие-то меры. И дальше передает этот актив либо участковому врачу, либо дает рекомендации, что же делать дальше, куда обратиться и так далее. — рассказал радио «Business FM Челябинск» начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи регионального минздрава Александр Шамин.

Такая реорганизация работы с пациентами позволяет врачам дольше вести прием в кабинете, принять больше больных в поликлинике.