/ Прокуратура пресекла деятельность похоронных монополистов в Каслях

Местная администрация наделила особым статусом одно из ритуальных агентств.

Прокуратура выявила нарушения в сфере оказания ритуальных услуг в Каслинском городском округе. Там пренебрегли законом «О погребении и похоронном деле» и искусственно ограничили конкуренцию.

Установлено, что на территории Каслинского городского поселения в соответствии с заключенным договором и постановлением местной администрации о наделении статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела, работы по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения осуществляются коммерческой организацией. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Также похоронной организации, без соблюдения конкурентных процедур, было предоставлено право на оказание отдельных муниципальных услуг по содержанию кладбищ, эвакуации и захоронению невостребованных тел, транспортировке медицинских отходов и их утилизации. По решению Арбитражного суда Челябинской области контракт расторгнут.

