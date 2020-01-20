Главный инженер больницы «Скорой помощи» оштрафован за взятки

Мужчина получал деньги от подрядчика во время ремонта медучреждения.

Послушать 00:00

Установлено, что руководитель ООО «Галант» в 2019 году заплатил должностному лицу ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» более 108 тысяч рублей за акты принятия выполненных работ.

«Приговором Калининского районного суда сотрудник медицинского учреждения осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ — мелкое взяточничество, ч. 2 ст. 290 УК РФ — получение взятки», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Всего инженеру больницы удалось обогатиться на 700 тысяч рублей. За это, помимо уголовной ответственности, ему придется заплатить штраф в размере 2 миллионов.

Сам подрядчик будет отвечать в административном порядке и выплатит штраф в размере полумиллиона рублей.

Постановление не вступило в законную силу.