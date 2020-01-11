Передача взятки директору челябинского медицинского центра попала на видео

Обвиняемый находится под домашним арестом.

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Видео передачи взятки чиновнику обнародовало УФСБ по Челябинской области. На кадрах видно, как директор Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра получает деньги.

Прямо в своем кабинете мужчине передает деньги подчиненный, достав их из кошелька. Полученную сумму руководитель убирает в карман. По данному факту возбуждено уголовное дело. По данным следствия, все произошло в апреле прошлого года. За покровительство и поощрительные выплаты директор получил 165 тысяч рублей.

«Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.