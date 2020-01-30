За взятку от студентки суд вынес приговор преподавателю из Аши

Он потребовал от нее запчасть для компьютера за положительную оценку.

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В Аши суд вынес приговор 33-летнему преподавателю техникума. Мужчина признан виновным в получении взятки, не превышающей десяти тысяч рублей.

В ноябре прошлого года преподаватель поставил своей студентке «неудовлетворительно». За решение проблемы он потребовал приобрести ему запчасти для личного компьютера.

«После чего преподаватель получил от студентки требуемый им блок оперативной памяти стоимостью 1399 рублей за выставление оценки без проверки знаний. Преподаватель полностью признал свою вину и раскаялся», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

Мировой судья назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере пяти тысяч рублей.