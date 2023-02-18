Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о гибели 14-летнего подростка после взрыва газа в доме в Верхнеуральском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером 17 февраля в поселке Дзержинка в доме на двух хозяев произошла разгерметизация газового баллона. В результате обрушилось потолочное перекрытие, и 14-летний подросток получил смертельные травмы. Еще четверых, в том числе 10-летнего ребенка, госпитализировали.
«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить об обстоятельствах произошедшего»,— сообщили в пресс-службе.
Напомним, на данному факту возбуждено и расследуется уголовное делопо части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»).