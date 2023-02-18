Глава СК поручил доложить ему о гибели подростка при взрыве газа в Челябинской области

По факту смерти южного южноуральца возбуждено уголовное дело

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о гибели 14-летнего подростка после взрыва газа в доме в Верхнеуральском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 17 февраля в поселке Дзержинка в доме на двух хозяев произошла разгерметизация газового баллона. В результате обрушилось потолочное перекрытие, и 14-летний подросток получил смертельные травмы. Еще четверых, в том числе 10-летнего ребенка, госпитализировали.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить об обстоятельствах произошедшего»,— сообщили в пресс-службе.

Напомним, на данному факту возбуждено и расследуется уголовное делопо части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»).