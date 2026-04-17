Южноуральцы почтили память земляка Семена Васильевича Хохрякова

Герой погиб в бою 17 апреля 1945 года

Жители Челябинской области почтили память земляка Семена Васильевича Хохрякова. Дважды Герой Советского Союза, танкист, командир батальона, майор гвардии родился в селе Коелга (Еткульский район). 17 апреля 1945 года его батальон наткнулся на засаду. Силы были неравны, но в последнем бою Семен Хохряков подбил несколько боевых машин противника. Герой был ранен и погиб вместе с товарищами, которые пытались вытащить его с поля боя.

Как сообщает пресс-служба Антитеррористической комиссии Челябинской области, согласно воспоминаниям о Семене Хохрякове, его любили бойцы. Он мог убедить, воодушевить, ободрить и личным примером показывал, как нужно встречать опасность лицом к лицу.

В 1979 году в Тракторозаводском районе Челябинска появилась улица, названная в честь Семена Васильевича. Кроме того, на фасаде дома № 30 по этой улице установлена мемориальная доска в честь легендарного земляка.