Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов

Качество доступа к контенту растет

Erid: 2VSb5woJrXC

Билайн увеличил емкость и улучшил маршруты доставки для популярных отечественных видеосервисов: Rutube, VK, «Кинопоиска», «Иви», Okko и других. С начала 2026 года объемы присоединения выросли до 5,5 Тбит/с против 4 Тбит/с по итогам всего прошлого года.

Между сервисами эти объемы распределились пропорционально востребованности — основная доля пришлась на самые посещаемые площадки с тяжелым видеоконтентом. Теперь в сети оператора они работают быстрее и качественнее.

Все это стало возможным благодаря ускоренному развертыванию сетевой инфраструктуры, превентивному расширению пропускной способности присоединений под растущие объемы отечественного медиа контента. В условиях растущих объемов трафика и общей перестройки структуры контента Билайн продолжает инвестировать в расширение инфраструктуры, прямые присоединения и повышение устойчивости сети к внешним ограничениям, чтобы российский контент на высокой скорости оставался доступным для миллионов пользователей.

«Билайн делает ставку на развитие пропускной способности собственной сети и присоединения с держателями ресурсов. Мы заботимся о наших клиентах и делаем все, чтобы качество доступа к российскому контенту не деградировало, а наоборот — росло. Ключевой приоритет для нас — отказоустойчивость и надежность сети: даже при пиковых нагрузках или внештатных ситуациях соединение должно оставаться стабильным, а сервисы — доступными. Мы приближаем контент к клиенту, сокращая расстояния и убирая посредников»,— прокомментировал вице-президент по операторскому бизнесу Билайна Сергей Быков.

Реклама.

Рекламодатель — ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636.