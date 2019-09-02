Глава села в Челябинской области пойдет под суд

Чиновник обвиняется в хищении денег и банкротстве МУПа.

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Уголовное дело главы Фершампенуаза передано в Нагайбакский районный суд. Егора Шукшина обвиняют в присвоении денежных средств и преднамеренном банкротстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«В 2015-2016 гг обвиняемый, действуя от имени учредителя МУП „ЖКХ с. Фершампенуаз“, совместно в руководителем данного муниципального предприятия и неустановленным лицом, с целью освобождения от кредиторской задолженности совершил действия, направленные на преднамеренное банкротство предприятия, подписав соглашения о расторжении договоров на закрепление имущества на праве хозяйственного ведения», — рассказали в ведомстве.

Из-за этого МУП потерял более 10 миллионов рублей.



Также, по версии следствия, в 2017 году обвиняемый заключил с предпринимателем договоры подряда по ремонту переезда и моста и по устройству колодцев для скважин. Общая сумма контракта составила 250 тысяч рублей. Чиновник знал, что работы выполнены не были, но подписал документы о выполнении, а бюджетные деньги похитил.

Чиновник заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас его имущество на сумму почти в 700 тысяч арестовано.