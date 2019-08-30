В Челябинской области задержали чиновника за получение взятки

Оперативники скрутили сотрудника Верхнеуфалейской администрации.

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Сегодня, 30 августа, в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области сотрудники полиции задержали местного чиновника по подозрению получения взятки. На кадрах, которые прислала пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, видно, как мужчина вытаскивает из своего кармана сначала пачку пятитысячных купюр, а затем из портмоне — и несколько тысячных.

Южноуральцу, преступившему закон, предъявили обвинение в покушении на получение взятки. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску при силовой поддержки сотрудников ОМОН задержали чиновника прямо при получении взятки в 25 тысяч рублей. Взамен этого должностное лицо должно было подписать акт выполненных работ по муниципальному контракту.

«По материалам, собранным сотрудниками полиции, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом „в“ части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, „покушение на получение взятки“», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

А видео задержания вы можете посмотреть на сайте 1obl.tv.