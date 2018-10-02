/ Ученые: «При землетрясении оползни — нормальное явление»

Грязевой поток в Катав-Ивановске не уйдет за пределы долины.

Необычное природное явление под Катав-Ивановском, прозванное в народе оползнем, изучают южноуральские специалисты. Они уверены, что грунт начал двигаться после землетрясения. Спустя время грязевая масса застыла, это подтвердили сотрудники МЧС. Однако новые толчки вызвали повторное движение породы. Теперь явление больше напоминает сель, ведь на последних кадрах выглядит как река из грязи.

При землетрясении оползни всякого рода и сели — нормальное явление. Землетрясение одно не бывает. Волна обходит земной шар несколько раз. Где нарушилась устойчивость — там и потрясло. Самое крупное землетрясение провоцирует крупное в других местах. Также когда очень мощные дожди, тогда поток грунтовых вод идет между основанием и водоупорным горизонтом, и грунт начинает сползать. — рассказал сайту «Первый областной» специалист в области геохимии Всеволод Анфилогов.

Сейчас на месте, где жители Катав-Ивановска видели оползень и сель, продолжают работу сотрудники МЧС. Кроме того, в город горнозаводской зоны приезжает группа ученых, которая намерена исследовать явление и объяснить его причину, а также рассказать, будут ли еще землетрясения в Катав-Ивановске.

Добавим, что специалист в области геохимии успокоил жителей Катав-Ивановска: оползень и сель не распространятся на территорию населенных пунктов.