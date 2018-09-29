/ «Возможны обрушения почвы». Новые подробности обследования оползня в Катав-Ивановске

Опубликовано видео грязевого потока с высоты птичьего полета.

Поисково-спасательная служба Челябинской области провела обследование гигантского для Катав-Ивановска оползня, сошедшего 26 сентября в районе горы Песчаной. Напомним, что после обнаружения движущегося грязевого потока на место выехали специалисты для изучения причины оползня. Тогда геологи объяснили, что вода растворила породу, находящуюся под землей, и там образовались пустоты. Чуть позже выяснилось, что обрушился потолок одной из пещер, образовалась воронка, которая засасывала поверхность земли. По последней информации от спасателей известно о большом количестве ручьев по всему склону. Сообщается, что почва перенасыщена влагой, заболочена, имеет запах торфяных залежей. Специалисты измеряли глубину грязевой массы щупом, она составила 1 метр.

Оползень произошел из-за перенасыщения влагой слоя почвы на всю глубину, до коренной породы, которая представляет собой глинисто-суглинистую почву, практически не проницаемую для влаги. Русло оползня размерами: по ширине 40−80 метров, глубина до от 4 до 6 метров. Вынос грязевой массы произошел на расстояние до 350−400 метров, ширина грязевого потока 80−100 метров. Приблизительный объем грязевой массы 100−108 тысяч кб\м, по площади 4,5 га. — комментирует Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Известны и причины, которые спровоцировали оползень. Эксперты утверждают, что это недавнее землетрясение и обильные дожди. В связи с этим произошла подвижка земли по краям русла. Спасатели не исключают, что возможны обрушения почвы. Водный поток, сходящий со склона горы будет постепенно размывать грязевую массу, особенно в период интенсивных осадков, сообщают специалисты.

Известно также, что сейчас движения оползня не наблюдается. Грязевая масса находится в застывшем состоянии. Угрозы для людей и их имущества, транспортной и коммунальной инфраструктуры нет, говорят спасатели Катав-Ивановска.