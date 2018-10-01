/ Гигантский оползень снова ломает деревья под Катав-Ивановском

Грязевая масса похожа на широкую реку.

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В Катав-Ивановске снова начал движение огромный грязевой поток, называемый оползнем или вулканом. Свидетелями явления стали местные жители, отправившиеся своими глазами увидеть необычные последствия землетрясения. Они сняли на видео широкую реку грязи, которая прокладывает себе путь, ломая деревья.

Это как грязевая река. Она ползет, упирается в новые деревья, которые на пути, и ломает это все. На месте не стоит и быстро набирает скорость. — сообщили жители Катав-Ивановска.

Напомним, грязевой оползень в районе горы Песчаной появился после землетрясения и обильных дождей. В связи с этим произошла подвижка земли по краям русла. Ранее администрация Катав-Ивановского района сообщала, что грязевая масса находится в застывшем состоянии, ухудшения обстановки не прогнозируется. Возможно, повторное движение спровоцировали новые подземные толчки, которые зафиксировали 29 сентября.