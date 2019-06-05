/ Получить услуги ГИБДД не могут в Челябинске из-за технического сбоя системы

Проблемы возникли сразу в двух пунктах.

В работе ГИБДД произошел технический сбой. Об этом предупредили представители автоинспекции. Из-за сбоя 5 июня невозможно обслужить граждан, желавших зарегистрировать транспорт или получить водительское удостоверение. Причем проблема коснулась не только МРЭО ГИБДД по улице Харлова, 20, но и Многофункционального центра на Университетской набережной, 125.

Граждане, подавшие заявки через Единый портал государственных услуг на 05.06.2019, будут приняты 06.06.2019 вне очереди. МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области (улица Харлова, 20) будет осуществлять прием граждан 06.06.2019 с 08:00 до 20:30 часов. — сообщили сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что прием граждан 5 июня также возможен, но только после восстановления работоспособности системы.