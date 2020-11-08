Генпрокуратура РФ назвала причину взрыва бытового газа в частном доме в Челябинске

Напомним, в результате ЧП погибли мать и двое детей.

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Генеральная прокуратура Российской Федерации назвала предварительную причину взрыва бытового газа в частном доме на улице Даурской в Челябинске. Напомним, в результате ЧП погибли мать и двое несовершеннолетних детей.

«По предварительным данным, имевшиеся в доме газовые котел и плита были установлены кустарным способом. Договор на техническое диагностирование с обслуживающей организацией сетей газоснабжения дома собственниками не заключался. Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности, включая установку и эксплуатацию гражданами отопительных и нагревательных элементов»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, прокуратура Челябинской области контролирует результаты следствия по уголовному делу, возбуждённому по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкшее смерть двух и более лиц»).

Напомним, трагедия произошла 4 ноября в Металлургическом районе Челябинска. Из-за взрыва бытового газа дом загорелся. Несмотря на оперативность пожарных без жертв не обошлось: во время тушения огня сотрудники МЧС обнаружили тела женщины и её 14-летней дочери без признаков жизни. Семилетний мальчик позже скончался в больнице.